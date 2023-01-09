Sfaturile specialiștilor în ambalare privind practicile de lipire şi aplicare a plicurilor port document

sâmbătă, 25 octombrie 2025

Plicurile port document (numite uneori și “plicuri AWB” sau “plicuri cu bandă adezivă pentru documente de transport”) sunt folii autoadezive din plastic transparent, create pentru a proteja documente importante precum facturi, avize de expediție sau certificate de garanție. Se aplică direct pe ambalajul exterior al coletului și permit vizualizarea clară a conținutului, fără a fi nevoie de deschiderea plicului.

Doar că lipirea corectă a unui plic port document se numără printre acele activități banale care, neglijate, pot genera costuri neprevăzute, reclamații și pierderi de timp. În esență, plicurile port document protejează facturile, avizele, etichetele de transport sau instrucțiunile tehnice care trebuie să ajungă la client în perfectă stare.

Dar pentru ca acest lucru să se întâmple nu e suficient să alegi un plic oarecare și să-l lipești pe ambalaj. Este nevoie de atenție la material, la suprafață, la tipul de adeziv și la modul de aplicare.

Aplicația dictează plicul port-document ce trebuie folosit

Înainte de a prezenta sfaturile specialiștilor în ceea ce privește tehnicile de lipire este necesară o scurtă diferențiere a acestora în funcție de tipul de adeziv folosit și dimensiunea plicului.

Tipul de adeziv

În această categorie sunt incluse două tipologii. Prima este reprezentată de plicurile port document cu adeziv permament, folosite în special în cazul transporturilor pe distanțe lungi sau condiții dificile (umezeală, variații de temperatură).

Următoarea tipologie este plicul cu adeziv removable, folosit cu precădere în cazul aplicațiilor temporare, când este necesară repoziționarea plicului sau înlăturarea acestuia fără a deteriora ambalajul.

Dacă trimiți colete prin curier, varianta cu adeziv permanent este cea mai sigură; în cazul depozitelor interne, unde plicurile se aplică temporar pentru organizare, cea de-a doua variantă este mai potrivită.

Dimensiunea plicului

Plicul trebuie să fie suficient de mare pentru a cuprinde documentele complet, dar nu atât de mare încât să se plieze pe margini sau să formeze bule de aer. Cele mai folosite dimensiuni sunt:

C5 (pentru documente A5 pliate)

C6 (pentru documente mai mici, cum ar fi etichete sau chitanțe)

DL (pentru facturi standard A4 pliate în trei)

A4 (pentru documente complete, fără pliere)

Manual de bune practici

Pregătirea suprafeței de aplicare

Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care cele mai multe plicuri port document nu aderă corect este lipsa pregătirii suprafeței. Chiar dacă plicul are adeziv puternic, acesta își pierde eficiența dacă este aplicat pe o zonă murdară, prăfuită, cu urme de grăsime, texturată, poroasă sau umedă.

Dacă ambalezi în cutii de carton, șterge rapid suprafața cu o lavetă uscată sau o bucată de hârtie curată. În medii industriale, unele companii folosesc chiar și aer comprimat pentru a îndepărta praful înainte de aplicare.

Tehnica de aplicare manuală

Poziționează plicul pe locul dorit, fără să îndepărtezi încă folia de protecție a adezivului. Astfel, te asiguri că documentul va fi vizibil și că nu acoperi alte etichete importante. Desprinde treptat folia adezivă, începând de la un colț (nu trage toată folia deodată, pentru a evita lipirea accidentală).

Aplică plicul de sus în jos, presând ușor cu palma sau cu o racletă moale pentru a elimina aerul. Asigură-te că marginile sunt perfect sigilate, dat fiind faptul că se numără printre cele mai expuse zone și pot permite pătrunderea umezelii dacă nu sunt bine fixate. Un truc des folosit este aplicarea unui mic surplus de presiune circulară pe margini, imediat după lipire, pentru ca adezivul să pătrundă uniform în textura ambalajului.

Aplicarea mecanizată

Pentru companiile care procesează sute sau mii de colete zilnic, aplicarea manuală nu mai este o opțiune viabilă. În aceste cazuri, sistemele automatizate de aplicare a plicurilor port document aduc un avantaj semnificativ: consistență, viteză și precizie.

Echipamentele moderne pot aplica plicurile cu o viteză constantă, la aceeași presiune și în aceeași poziție, reducând erorile umane. Totuși, și aici sunt importante câteva bune practici:

Ajustează temperatura mediului. Adezivul reacționează diferit la frig sau căldură excesivă. Idealul este o temperatură între 18°C și 24°C.

Verifică periodic rolele aplicatoare, pentru a evita acumularea de praf sau resturi de adeziv.

Testează adezivul înainte de fiecare schimb de ambalaj, mai ales dacă materialul coletului s-a modificat (de exemplu, trecerea de la carton la plastic).

Deși aplicarea unui plic port document pare o operațiune minoră, tehnica reflectă calitatea întregului proces logistic. Lipirea precisă și durabilă protejează documentele, dar transmite un mesaj de profesionalism, grijă și atenție la detalii, valori care, în orice industrie, fac diferența.