Semnal de alarmă: Vâlcea, județ fără medici specialisti în neurologie și psihiatrie pediatrică – sute de copii fără acces la tratament

joi, 9 octombrie 2025

O situație medicală alarmantă lovește județul Vâlcea: niciun medic specialist în neurologie și psihiatrie pediatrică nu mai activează în prezent în județ, lăsând sute de copii cu afecțiuni neurologice fără asistență medicală de specialitate.

Într-un memoriu transmis Ministerului Sănătății, Asociația Cataleya Yris, condusă de prof. dr. Ramona Chirița, atrage atenția asupra unei realități dramatice care afectează zilnic familii din întreg județul.

Copiii cu afecțiuni neurologice și psihiatrice, victime ale indiferenței administrative

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a scos la concurs două posturi vacante de medici specialisti în neurologie și psihiatrie pediatrică, însă niciun candidat nu s-a prezentat.

Consecința este gravă: niciun copil diagnosticat cu epilepsie, paralizie cerebrală, autism cu componentă neurologică sau alte tulburări neuro-motorii nu mai are acces la consulturi, evaluări sau ajustări de tratament în Vâlcea.

Familiile sunt nevoite să călătorească zeci sau chiar sute de kilometri, către spitale din Craiova, Pitești sau București, pentru a obține o simplă rețetă sau o evaluare periodică.

„Este inacceptabil ca un județ întreg să fie lăsat fără specialisti în neurologie și psihiatrie pediatrică. Vorbim despre copii vulnerabili, unii cu dizabilități severe, care au nevoie de monitorizare constantă”, se arată în documentul transmis Ministerului Sănătății.

Memoriu către Ministerul Sănătății: se cere intervenție de urgență

Asociația Cataleya Yris solicită deplasarea temporară a unui medic NPI din alt județ până la ocuparea posturilor vacante și introducerea unor stimulente reale pentru atragerea specialiștilor – pachete salariale competitive și sprijin pentru relocare.

În apelul adresat ministrului Sănătății, prof. dr. Ramona Chirița subliniază caracterul de urgență al situației:

„Lipsa unui medic specialist afectează direct sănătatea și dezvoltarea copiilor. Este o problemă de siguranță medicală și socială care trebuie tratată cu prioritate.”

O problemă sistemică, ignorată de ani de zile

Deficitul de specialiști în neurologie și psihiatrie pediatrică nu este o noutate, dar lipsa totală într-un județ întreg reprezintă un caz extrem.

Deși România se confruntă cu o criză generală de personal medical în specialitățile pediatrice, Vâlcea devine un exemplu dureros al eșecului de planificare și susținere a resursei umane în sănătate.

În timp ce autoritățile promit investiții în spitale și echipamente, fără medici, infrastructura devine inutilă.

Apel către solidaritate și acțiune

Asociația Cataleya Yris, care susține copiii cu boli neurologice și dizabilități, lansează un apel nu doar către Minister, ci și către autoritățile locale și parlamentarii din Vâlcea, cerând implicare reală.

„Fiecare zi fără medic înseamnă un copil neliniștit, un părinte disperat și un sistem care eșuează în misiunea lui fundamentală: protejarea vieții și a sănătății”, se mai arată în memoriu.

Este momentul ca autoritățile să trateze această situație ca pe o urgență națională.

Fiecare copil din Vâlcea are dreptul la diagnostic, tratament și speranță — nu la drumuri interminabile și dosare respinse din cauza lipsei unui specialist.

COMUNICAT DE PRESĂ