SCANDALOS: Fonduri blocate la C.A.R. Sanitar IFN Râmnicu Vâlcea! Sute de vâlceni nu își pot retrage banii depuși

vineri, 31 octombrie 2025

Un nou scandal financiar lovește Râmnicul! Sute de vâlceni care au cotizat ani de zile la C.A.R. Sanitar IFN Râmnicu Vâlcea se confruntă cu refuzul instituției de a le restitui economiile. De peste 15 luni, oamenii așteaptă să-și primească banii, fără succes, în timp ce dosarele penale care au vizat conducerea casei au fost clasate „prin nelucrare”.

15 luni de așteptare și niciun leu restituit

Cazul soților Gheorghe Ion și Gheorghe Georgeta, membri de peste 20 de ani ai C.A.R. Sanitar, este emblematic. Cei doi nu au contractat niciodată împrumuturi, dar și-au văzut economiile blocate din mai 2024.

„Am depus cereri scrise, am trimis toate actele necesare. Ni s-a spus că vom primi banii în patru luni. A trecut mai bine de un an și jumătate și nu s-a întâmplat nimic”, povestește Gheorghe Ion.

Situația lor nu este singulară. Potrivit informațiilor obținute de redacție, sute de vâlceni se află astăzi în aceeași situație: cererile de retragere sunt amânate la nesfârșit, iar conturile rămân blocate.

O casă de ajutor reciproc, fără niciun control din 2017

Conform unui răspuns oficial semnat de Uniunea Județeană a C.A.R. Vâlcea, C.A.R. Sanitar IFN Râmnicu Vâlcea a fost dezafiliată încă din februarie 2017. Motivul: nereguli descoperite în urma unui control financiar.

„Asociația s-a sustras verificărilor și a decis să funcționeze pe cont propriu”, arată documentul.

De atunci, instituția nu mai este supravegheată de nicio autoritate externă, dar continuă să administreze sume importante provenite din contribuțiile membrilor.

Dosar penal clasat. Prejudiciul, ignorat

În 2017, Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea a deschis un dosar penal – nr. 701/P/2017 – privind posibile fraude și lipsuri în gestiune.

Deși expertiza contabilă ar fi indicat existența unui prejudiciu, Consiliul Director al C.A.R. Sanitar nu s-a constituit parte civilă, iar dosarul a fost clasat prin prescripție.

Astfel, niciun responsabil nu a fost tras la răspundere, iar pierderile nu au fost recuperate.

O breșă legislativă periculoasă

Cazul de la Râmnicu Vâlcea scoate la lumină o problemă gravă: C.A.R.-urile din România funcționează într-un vid legislativ.

Nu sunt bănci, dar nici simple asociații – iar autoritățile nu au competențe clare pentru a le controla. În lipsa unei legi a răspunderii manageriale, mii de români riscă să rămână fără protecție reală în fața abuzurilor financiare.

După 15 luni de promisiuni și cereri respinse, familia Gheorghe și alți sute de membri nu și-au primit economiile de la C.A.R. Sanitar IFN.

Tiberiu Pîrnău