SCANDAL LA LICEUL DIN BERBEȘTI: ELEVII, HRĂNIȚI CU MÂNCARE ÎN CARE SE VĂD VIERMI! AUTORITĂȚILE TAC

joi, 30 octombrie 2025

Situație revoltătoare la Liceul „Preda Buzescu” din Berbești, județul Vâlcea! O imagine postată pe rețelele sociale arată o porție de mâncare destinată elevilor în care se pot vedea, cu ochiul liber, viermi. Fotografia a fost făcută publică de o localnică indignată, care cere explicații autorităților și sancțiuni urgente pentru cei responsabili.

„Uitați ce pot mânca copiii de la liceul Preda Buzescu, județul Vâlcea! Să le fie rușine autorităților care nu fac controale săptămânal, când știu că mănâncă niște copii!”, a scris femeia în postarea care s-a viralizat rapid.

Mâncare infestată, plătită din bani publici

Imaginile arată clar: porții de cartofi și carne, cu viermi vizibili. Aceasta nu mai este o simplă neglijență, ci o problemă gravă de igienă alimentară, care poate pune în pericol sănătatea elevilor.

Statul plătește masa prin programe destinate elevilor, însă controlul și responsabilitatea lipsesc. În loc de o alimentație sănătoasă, copiii primesc mâncare infestată, iar autoritățile locale par să nu vadă nimic.

Unde sunt controalele?

Este inadmisibil ca într-o unitate de învățământ să fie servită o astfel de mâncare. Direcția de Sănătate Publică, Primăria Berbești și Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea trebuie să acționeze imediat.

Cine verifică aceste produse înainte să ajungă în farfuriile copiilor?

Cine răspunde pentru calitatea alimentelor și pentru igiena din bucătărie?

Și, mai ales, unde sunt controalele săptămânale obligatorii?

Conducerea liceului, primarul localității și DSP Vâlcea trebuie să dea explicații publice. A lăsa așa ceva fără reacție înseamnă complicitate.

Măsuri urgente cerute de comunitate

Suspendarea imediată a activității cantinei până la finalizarea anchetei. Control sanitar complet și prelevare de probe de către DSP. Verificarea furnizorilor și a condițiilor de depozitare a alimentelor. Sancționarea responsabililor și, dacă este cazul, sesizarea organelor de anchetă. Informarea publică a părinților despre rezultatele verificărilor.

Cât timp vom mai închide ochii? Cine va răspunde dacă un copil ajunge la spital?

Viermi în mâncarea copiilor — acesta este rezultatul nepăsării!

Autoritățile trebuie să intervină urgent, să verifice, să sancționeze și să garanteze că asemenea situații nu se vor mai repeta!