Scandal la Direcția Silvică Vâlcea! Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, îl vrea destituit pe directorul Marius Sîiulescu

sâmbătă, 18 octombrie 2025

Direcția Silvică Vâlcea este zguduită de un nou scandal. Actualul director, Marius Sîiulescu, este acuzat de nepotism, nereguli, investiții suspecte și folosirea în scop personal a mașinilor instituției. Surse din Ministerul Mediului confirmă că Diana Buzoianu a fost informată despre nereguli și a dispus verificări urgente, anunțând că va folosi toate pârghiile legale pentru schimbarea din funcție a actualului director.

Numirea lui Sîiulescu ridică semne de întrebare. Acesta figurează într-un litigiu cu Regia Națională a Pădurilor, dosar aflat pe rolul Curții de Apel București – situație ignorată la momentul desemnării sale. Mai mult, în documentele oficiale ar fi menționat o „vechime în conducere” obținută dintr-o funcție inexistentă, ceea ce ridică suspiciuni privind legalitatea participării la concurs.

La capitolul transparență, situația e la fel de gravă. Deși s-a anunțat montarea GPS-urilor pe toate autovehiculele instituției, dispozitivele nu ar fi fost instalate niciodată. Un Duster de serviciu, cu numărul VL 10 WRP, ar fi fost folosit la evenimente politice și deplasări personale, inclusiv la acțiuni PNL.

În același timp, în instituție au fost făcute angajări cu dedicație: fiica unui șofer, o persoană cu studii în turism angajată ca economist și chiar un „nepot” la direcție. Totul, în plină criză bugetară.

Și investițiile ridică mari semne de întrebare. La Ocolul Silvic Romani, se pregătește o sală de ședințe și un canton silvic la Vârful Romani, deși în zonă nu mai există pădure publică. Alte lucrări, precum drumuri forestiere fără justificare economică, par făcute doar pentru a direcționa fonduri spre firme apropiate.

Într-o declarație de presă, ministrul Diana Buzoianu a transmis ferm:

„Am cerut o analiză completă asupra situației de la Direcția Silvică Vâlcea. Dacă se confirmă neregulile, voi acționa prin toate pârghiile legale pentru destituirea actualului director. Direcțiile Silvice nu sunt moșii politice, ci instituții care trebuie să protejeze pădurile României.”

Scandalul de la Direcția Silvică Vâlcea arată cum o instituție care ar trebui să apere patrimoniul forestier a ajuns să fie acuzată de abuz, favoritisme și lipsă totală de control. Ancheta Ministerului Mediului este în desfășurare, iar deznodământul ar putea marca prima demitere de răsunet din sistemul silvic din ultimii ani.