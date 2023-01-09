sâmbătă, 18 octombrie 2025

S-a zguduit pământul în Vâlcea! Cutremur surpriză la doar 4 km adâncime

Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3,0 pe scara Richter, a fost înregistrat sâmbătă, 18 octombrie 2025, la ora 14:31, în zona seismică Făgăraș–Câmpulung, pe teritoriul județului Vâlcea, conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la o adâncime mică, de doar 4,2 kilometri, și a avut o intensitate de gradul I, fiind prea slab pentru a fi simțit de populație.

Epicentrul a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: 38 km nord-vest de Râmnicu Vâlcea, 43 km sud de Sibiu, 79 km nord-est de Târgu Jiu, 83 km nord-vest de Pitești și 85 km sud-est de Alba Iulia.