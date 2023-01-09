S-a predat amplasamentul pentru viitoarea parcare etajată de lângă Spitalul Județean Vâlcea

S-a predat amplasamentul pentru viitoarea parcare etajată de lângă Spitalul Județean
Primarul Mircia Gutău a participat vineri, 10 octombrie, la predarea amplasamentului pentru investiția „Amenajare parcare etajată zona Nord și refacere teren de sport” aprobată prin HCL nr. 256/2025. Constructorul desemnat în urma procedurii de selecție – asocierea Ralunic SRL și Elserv SRL - are la dispoziție 12 luni de la ordinul de începere a lucrărilor pentru finalizarea acestui obiectiv deosebit de important nu doar pentru Spitalul Județean, ci pentru întreaga zonă Calea lui Traian Nord. Viitoarea parcare - cu o capacitate de 115 locuri, din care 8 pentru persoanele cu dizabilități, dotată cu grupuri sanitare și având intrări din Calea lui Traian și dinspre unitatea sanitară - se va ridica pe locul actualului teren de sport al Liceului Forestier, iar deasupra acesteia se va amenaja o modernă bază sportivă școlară prevăzută cu grupuri sanitare, vestiare, un punct de prim ajutor, magazie pentru depozitarea materialelor sportive și alte spații specifice. Investiția este finanțată din bugetul local.
