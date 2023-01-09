Razie de amploare în Vâlcea: 1.100 de mașini verificate, 60 de permise reținute în 3 zile

luni, 6 octombrie 2025

În perioada 3–5 octombrie 2025, polițiștii vâlceni au desfășurat o amplă acțiune pe drumurile din județ. Au fost controlate 1.138 de autovehicule și legitimate 1.216 persoane.

Au fost efectuate 319 testări pentru alcool și 27 pentru droguri (două pozitive). Polițiștii au aplicat 538 de amenzi, în valoare totală de peste 200.000 de lei, și au reținut 60 de permise pentru viteză, depășiri neregulamentare, alcool și alte abateri.

De asemenea, au fost constatate 10 infracțiuni rutiere, inclusiv conducere fără permis, sub influența alcoolului sau a altor substanțe și punerea în circulație a unor vehicule neînmatriculate. Acțiunea face parte din efortul constant al Poliției de a reduce numărul accidentelor.