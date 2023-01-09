marți, 14 octombrie 2025

Râmnicu Vâlcea: Stand-up Comedy cu Anisia Gafton, Serghei, Nonic și Opreanu – „Mrs & Mr 007”

Pregătește-te pentru o misiune de râs pe cinste! Duminică, 19 octombrie, de la ora 20:00 (accesul publicului de la 19:30), scena de la Aby Stage Bar din Râmnicu Vâlcea se transformă într-un adevărat cartier general al umorului.

Sub titlul provocator „Mrs & Mr 007”, spectacolul îi aduce în prim-plan pe Anisia Gafton și Serghei, „agenții secreți” ai comediei românești, care promit o seară plină de glume tăioase, improvizație și o chimie scenică inconfundabilă.

Lor li se alătură Bogdan Nonic, cu un umor autentic și observații savuroase despre viața de zi cu zi, și Vlad Oprea, care va deschide show-ul cu energia sa molipsitoare.

Inspirat de eleganța spionilor și de acțiunea filmelor cu James Bond, turneul „Mrs & Mr 007” aduce pe scenă o combinație perfectă de comedie inteligentă, ironie fină și atmosferă de film de acțiune.

Biletele pot fi achiziționate în format digital sau tipărit, exclusiv prin rețeaua iabilet.ro, unde sunt disponibile mai multe tipuri de acces:

Standard Earlybird – 99,6 lei (ofertă limitată)

Earlybird 2+1 – adaugi trei bilete în coș și plătești doar pentru două

Locație: Aby Stage Bar, Râmnicu Vâlcea

Data: Duminică, 19 octombrie 2025

Ora: 20:00 (acces de la 19:30)

Important: Accesul persoanelor sub 16 ani nu este permis. În caz de anulare a evenimentului, contravaloarea biletelor va fi returnată în termen de maximum 7 zile lucrătoare.

Pentru informații suplimentare despre bilete, publicul poate contacta echipa Headline Management prin pagina oficială de Facebook.

Un show cu licență de râs!

„Mrs & Mr 007” promite o seară în care umorul e arma principală, iar ținta – buna dispoziție a publicului din Râmnicu Vâlcea.