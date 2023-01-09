Ralunic și Elserv construiesc noua parcare etajată din Nordul Râmnicului – investiție de peste 12 milioane de lei

sâmbătă, 25 octombrie 2025

RALUNIC și ELSERV, câștigătorii contractului pentru noua parcare etajată din Zona Nord a Râmnicului

Municipiul Râmnicu Vâlcea a atribuit, prin procedură simplificată, contractul pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Amenajare Parcare Etajată Zona Nord și refacere teren de sport”. Valoarea totală a contractului se ridică la 12.394.071,81 lei fără TVA, conform anunțului de atribuire publicat în SEAP (SCNA1126331 / 8 octombrie 2025).

Asocierea câștigătoare este formată din RALUNIC SRL (CUI 10690846) și ELSERV SRL (CUI 18237183), ambele firme având o prezență constantă în lucrările publice din județul Vâlcea. Contractul a fost semnat la data de 2 octombrie 2025 și prevede execuția lucrărilor în conformitate cu Proiectul tehnic și Caietul de sarcini întocmite de autoritatea contractantă.

Investiția este inclusă în Lista de investiții a municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2025, la capitolul „Transporturi”, cu o alocare bugetară inițială de 3,81 milioane lei pentru acest an.

Noua parcare etajată din Zona Nord, împreună cu refacerea terenului de sport adiacent, urmărește să rezolve problema deficitului de locuri de parcare din cartier și să modernizeze infrastructura urbană din zonă.

Procedura s-a desfășurat conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, fără licitație electronică și fără transmitere la JOUE.

Eventualele contestații pot fi depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), termenii fiind stabiliți de art. 8 din Legea nr. 101/2016.

Foto: Nicolae Raduca - SC RALUNIC SRL