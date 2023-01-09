RALUNIC, performanță la standard occidental: 52 de milioane de lei cifră de afaceri și un profit record în 2024!

sâmbătă, 11 octombrie 2025

RALUNIC SRL – o companie vâlceană solidă, cu profituri în creștere și risc comercial scăzut

Analiză economică – octombrie 2025

Compania RALUNIC SRL, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, se numără în prezent printre cele mai stabile și performante firme locale din domeniul construcțiilor și instalațiilor, având o evoluție financiară constant ascendentă în ultimii ani. Cu o vechime de 27 de ani pe piață, societatea înființată în iunie 1998 a reușit să-și consolideze poziția în sectorul lucrărilor de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat (CAEN 4322), extinzându-și între timp activitatea și în zona construcțiilor civile și industriale (CAEN 4100).

Performanțe financiare spectaculoase în 2024

Datele financiare aferente anului 2024 confirmă un parcurs economic remarcabil. Cifra de afaceri a companiei a crescut cu 37%, ajungând la 52,04 milioane lei, în timp ce profitul net a urcat la 5,6 milioane lei, o creștere impresionantă de 291% față de anul precedent.

Numărul mediu de angajați a crescut de asemenea cu 23%, până la 136, semn al unei dezvoltări organice și al extinderii activităților.

Potrivit evaluărilor financiare pentru trimestrul al doilea din 2025, nota de risc comercial a companiei este 9,8, iar probabilitatea de insolvență – extrem de redusă, de doar 0,17%. Capacitatea de plată se situează la un nivel ridicat ceea ce confirmă soliditatea financiară și disciplina economică a firmei.

Risc juridic scăzut și comportament fiscal exemplar

RALUNIC SRL are un risc juridic scăzut, fără facturi restante sau datorii la ANAF, conform situației actualizate la 30 iunie 2025. Societatea este activă fiscal, plătitoare de TVA din anul 2000 și figurează în baza VIES ca operator economic valid la nivel european.

De asemenea, compania nu are întârzieri la plată raportate în BCC (Biroul de Credit Comercial) și nu figurează cu litigii majore în derulare care să-i afecteze stabilitatea financiară. În evidențele Ministerului Finanțelor, capitalul social al firmei este de 350.000 lei, iar structura acționariatului este dominată de Nicolae Răduca (99,14%), alături de Luminița Răduca (0,86%), ambii fiind și administratori.

Diversificare și investiții continue

Dincolo de activitatea de bază, firma are cinci puncte de lucru active, printre care:

amplasamente industriale în Băbeni (Balta Cărămidii) ,

un teren concesionat în Budești (punctul Sâmnic) ,

și un punct de exploatare temporară a agregatelor minerale în zona Ionești, cu valabilitate până în februarie 2026.

Aceste activități arată o orientare strategică spre diversificarea portofoliului și o implicare directă în lucrări de infrastructură și construcții, domenii intens finanțate la nivel local și regional.

Relații comerciale și parteneriate publice

Potrivit datelor din platforma SEAP/SICAP, RALUNIC SRL a derulat numeroase contracte prin achiziție directă cu entități publice din județul Vâlcea. Printre principalii parteneri se numără Primăria Râmnicu Vâlcea, APAVIL SA, Consiliul Județean Vâlcea, dar și societăți comerciale private.

Valoarea contractelor directe este moderată, însă frecvența colaborărilor indică o relație de încredere și continuitate cu autoritățile locale, compania furnizând constant servicii de calitate, materiale și echipamente de construcții, articole sanitare, garnituri și produse tehnice.

Indicatori financiari – o traiectorie de creștere constantă

Bilanțurile ultimilor ani confirmă o evoluție constant pozitivă:

Active totale (2024): peste 23 milioane lei

Capitaluri proprii: 8,7 milioane lei (în creștere de peste două ori față de 2023)

Datorii totale: 14,8 milioane lei, gestionate eficient în raport cu veniturile

Venituri totale (2024): 68,4 milioane lei, în creștere de 38%

Profit brut: 6,6 milioane lei

Aceste cifre demonstrează o rată de rentabilitate a capitalului ridicată și o gestiune prudentă a resurselor, fără semne de supraîndatorare.

Finanțări și leasinguri – dezvoltare bazată pe parteneriate bancare

RALUNIC SRL colaborează activ cu instituții financiare importante, precum ING Bank, BRD Sogelease, Mercedes-Benz Leasing, Unicredit Leasing și Libra Internet Bank, având în derulare mai multe contracte de leasing și garanții înregistrate între 2021 și 2024.

Aceasta indică investiții semnificative în utilaje, echipamente și mijloace auto, esențiale pentru creșterea capacității operaționale.

Cu o experiență de peste un sfert de secol pe piața construcțiilor și instalațiilor, RALUNIC SRL s-a impus drept una dintre cele mai solide companii din județul Vâlcea.

Risc comercial și juridic scăzut, profituri record, creștere a numărului de angajați și o disciplină fiscală exemplară – toate aceste elemente plasează firma în categoria performerilor locali din mediul economic privat.

Compania RALUNIC SRL reprezintă un exemplu de antreprenoriat vâlcean de succes, bazat pe investiții prudente, parteneriate stabile și o strategie financiară coerentă, într-un sector marcat de competiție și volatilitate.

Tiberiu Pîrnău