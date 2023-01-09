PSD Vâlcea îl susține pe Constantin Rădulescu pentru conducerea partidului

vineri, 31 octombrie 2025

PSD Vâlcea îl susține pe Constantin Rădulescu pentru conducerea partidului

Social-democrații din Vâlcea s-au reunit joi, în cadrul Conferinței Extraordinare a Organizației Județene PSD Vâlcea, pentru a desemna delegații care vor participa la Congresul Extraordinar Național al PSD, programat pe 7 noiembrie.

Cu acest prilej, organizația vâlceană a votat susținerea politică pentru Constantin Rădulescu, președintele PSD Vâlcea și al Consiliului Județean Vâlcea, pentru funcția de vicepreședinte al PSD – Regiunea Sud-Vest, în cadrul moțiunii „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!”.

„Mulțumim tuturor colegilor pentru prezență, implicare și susținere! PSD Vâlcea rămâne o organizație unită, puternică și determinată să lupte pentru oameni, pentru județul nostru și pentru România!”, au transmis reprezentanții formațiunii.

La Congresul Extraordinar din 7 noiembrie, Sorin Grindeanu va candida pentru funcția de președinte al partidului, fiind susținut de o echipă puternică din Oltenia. Din aceasta fac parte: Claudiu Manda (europarlamentar, candidat pentru funcția de secretar general), Constantin Rădulescu (Vâlcea), Aladin Georgescu (Mehedinți) și Marius Oprescu (Olt) – toți candidați pentru funcția de vicepreședinte PSD.