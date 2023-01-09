joi, 30 octombrie 2025

Proiect uriaș la Mihăești: Consiliul Județean Vâlcea construiește o piscină olimpică modernă

Consiliul Județean Vâlcea pregătește o investiție de anvergură: la Mihăești va fi construită o piscină olimpică modernă, destinată sportivilor și comunității locale. Proiectul va fi realizat din fondurile proprii ale administrației județene, fără a mai aștepta sprijinul Companiei Naționale de Investiții.

„Vom avea piscină olimpică la Mihăești, vă spun în premieră. Am discutat deja cu domnul primar Constantin Bărzăgeanu despre predarea terenului, iar noi vom investi câteva milioane de euro. Vâlcea merită o astfel de bază sportivă și nu mai putem aștepta după CNI – o vom face noi!”, a declarat președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu.

Noua piscină va fi construită la standarde olimpice și va include facilități moderne pentru antrenamente, competiții și activități de agrement. Predarea terenului este deja convenită, iar lucrările urmează să înceapă în perioada următoare.

Prin acest proiect, Consiliul Județean Vâlcea își consolidează rolul de promotor al investițiilor în sport și al unui stil de viață activ și sănătos pentru întreaga comunitate.