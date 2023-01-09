sâmbătă, 11 octombrie 2025

Proiect fotovoltaic ambițios la Budești: firma AUTORO SRL pregătește o investiție majoră în energie verde

O nouă inițiativă de energie regenerabilă prinde contur în comuna Budești, unde societatea SC AUTORO SRL (Ion Bușcă) are în vedere construirea unui proiect fotovoltaic ce include sisteme modulare de baterii, stație de transformare, linii electrice subterane pentru interconectare și împrejmuire a terenului.

Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea a emis la 13 iunie 2025 o Decizie de evaluare inițială pentru acest proiect, sub numele AUTORO. Documentul prevede condițiile minime ce trebuie respectate și implică consultarea publică.

În data de 2 iulie 2025, APM Vâlcea a publicat oficial un anunț privind consultarea publică, invitând cetățenii să consulte documentația la sediul instituției locale.

Prin accesarea resurselor solare și integrând baterii de stocare și transformare electrică, proiectul are potențial pentru: