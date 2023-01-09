luni, 20 octombrie 2025

Primarul Nicolae Sărdărescu: Proiect amplu de modernizare a centrului orașului Horezu

Primarul orașului Horezu, Nicolae Sărdărescu, a anunțat demararea lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare pe strada Independenței, începând cu data de 15 octombrie 2025. Intervențiile vizează tronsonul cuprins între parcarea blocului O4 și intersecția străzilor Nicolae Iorga – Independenței.

Aceste lucrări fac parte din proiectul amplu „Reabilitarea, modernizarea și extinderea zonei centrale pietonale, a spațiului verde și a trotuarelor în stațiunea turistică Horezu”.

Autoritățile locale informează că, pentru buna desfășurare a lucrărilor, circulația rutieră va fi închisă temporar pe acest tronson, iar traficul se va devia pe străzile adiacente. Măsura este necesară deoarece lucrările nu pot fi efectuate simultan cu traficul auto.