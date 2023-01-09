Primarul Mihai Blejan: „Proiectul de iluminat public din Scundu, blocat la AFM! Toate investițiile sunt suspendate de Guvernul Bolojan”

miercuri, 15 octombrie 2025



Primarul comunei Scundu, Mihai George Blejan, anunță că al doilea proiect de modernizare a iluminatului public, depus la AFM, este blocat din cauza restricțiilor impuse de Guvernul Bolojan. Proiectul, finanțat anul trecut, prevedea instalarea a 230 de lămpi economice în cele patru sate ale comunei.

„Situația este extrem de gravă, toate investițiile sunt oprite”, a declarat edilul.

Primul proiect, finanțat din fonduri europene, a fost deja finalizat — 280 de lămpi LED au fost montate pe drumul județean, îmbunătățind semnificativ siguranța rutieră.