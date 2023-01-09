Primarul liberal Niță Ion-Gabi din Valea Mare, făcut praf de Curtea de Conturi – bani risipiți, contabilitate dezastruoasă și bunuri „dispărute” din evidențe

vineri, 10 octombrie 2025

Un raport devastator al Curții de Conturi pentru anul 2024 aruncă în aer administrația din Valea Mare. Auditorii au descoperit nereguli grave în gestiunea primăriei conduse de primarul Niță Ion-Gabi: plăți fără documente justificative, venituri neîncasate, achiziții netransparente și o contabilitate care nu reflectă realitatea.

Conform raportului, 450.000 de lei au fost cheltuiți fără justificare clară, 600.000 de lei din taxe și impozite locale nu au fost încasați, iar bunuri publice în valoare de peste 1,2 milioane de lei lipsesc din evidențele contabile.

Curtea de Conturi acuză o administrare haotică și un control financiar aproape inexistent, în timp ce Consiliul Local – dominat de PNL – a privit totul în tăcere.

Comuna „nu știe ce are” și nici unde se duc banii contribuabililor. În loc de investiții și dezvoltare, Valea Mare se afundă într-un dezastru administrativ care lasă în urmă suspiciuni de abuz, neglijență și complicitate politică.

Raportul Curții de Conturi cere măsuri urgente și clarificări publice din partea primarului Niță Ion-Gabi.