duminică, 5 octombrie 2025

Primarul din Stoenești, Gheorghe Dumbravă, refuză concedierile și avertizează că satul se blochează

În comuna Stoenești, austeritatea impusă de la București se simte din plin. Primarul Gheorghe Dumbravă respinge reducerea de personal și avertizează că activitatea administrației riscă să se blocheze. Dintr-o primărie cu doar 18 angajați, i se cere să mai concedieze încă cinci oameni. „Nu pot să accept să dau afară oameni care muncesc. Dacă pleacă cinci, activitatea se blochează”, spune el.

În timp ce drumurile prin „Anghel Saligny” au fost finalizate, alte proiecte – precum platforma de gunoi de grajd sau racordarea la gaze – au rămas suspendate. Singura veste bună este că dispensarul medical are șanse reale la finanțare prin PNRR.

Curățenia și întreținerea rețelei de canalizare au devenit provocări zilnice. Două angajate se ocupă de întreaga rețea, adesea blocată de șervețele umede aruncate la canalizare. „Noaptea visez șervețele umede. Este o oroare”, mărturisește primarul.

Primăria a refuzat cedarea sistemului de apă și canalizare către Apavil, pentru a menține tarifele scăzute – 3,60 lei pentru apă și 4 lei pentru canalizare – și a instalat panouri fotovoltaice pentru reducerea costurilor.

Lipsa de coerență a deciziilor centrale și absența unor noi axe europene lasă comuna într-o așteptare nesfârșită. Totuși, prin GAL Horezu, primăria încearcă să aducă fonduri pentru proiecte mai mici, precum stații de încărcare electrică și panouri fotovoltaice lângă primărie. „Astăzi se spune una, mâine alta. Problemele ne sunt lăsate în brațe, iar nouă ni se cere să le rezolvăm cu tot mai puțini oameni”, conchide primarul Gheorghe Dumbravă.