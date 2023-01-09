Primăria Stoilești va avea un sediu nou

După mai bine de 50 de ani de la construcția sediului Primăriei Stoilesti, din satul Stoilești, în câteva zile vor începe lucrarile de reabilitare și modernizare ale acesteia.

Construita initial ca sediu medical, destinația a fost schimbata ca urmare a lipsei unui sediu administrativ, după reorganizarea administrativa a localitatilor, comuna Stoilesti fiind formata prin unificarea Comunelor Barsoiu, Stoilești si Urși.

Ca urmare a acestor lucrări de reabilitare și modernizare, activitatea Primăriei se va desfășura în Căminul Cultural Baia, unde spațiul a fost amenajat pentru astfel de activități.

Începând cu data de 30 octombrie 2025, toate compartimentele Primăriei Stoilești sunt pregătite pentru activitățile administrative în interesul tuturor cetățenilor.

Vă așteptăm cu drag!

Primăria Comunei Stoilești