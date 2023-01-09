Primăria Slătioara: din 15 octombrie se depun cererile pentru ajutorul la energie și încălzire

miercuri, 15 octombrie 2025

Primăria Slătioara anunță că, din 15 octombrie 2025, locuitorii pot depune cererile pentru ajutoarele de încălzire și suplimentul la energie destinate sezonului rece noiembrie 2025 – martie 2026.

Sprijinul se acordă pentru gaze naturale, energie electrică sau lemne, în funcție de sistemul de încălzire.

Venitul maxim pentru acordarea ajutorului este de 1.386 lei/persoană pentru familii și 2.053 lei pentru persoanele singure.

Pentru obținerea sprijinului sunt necesare:

cererea tip;

copii ale actelor de identitate;

dovada veniturilor;

ultima factură de energie;

adeverință din Registrul Agricol (pentru lemne).

Termen recomandat: până la sfârșitul lunii octombrie.

Cererile depuse ulterior vor fi aprobate doar din luna înregistrării.

Detalii la sediul Primăriei Slătioara sau la telefoanele 0250/866339, 0250/866318.