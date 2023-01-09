Primăria Râmnicu Vâlcea lansează licitația pentru Parcul Capela – investiție de 5,5 milioane de euro

luni, 20 octombrie 2025

Primăria Râmnicului a lansat licitația pentru execuția lucrărilor la Parcul Capela, unul dintre cele mai importante proiecte de regenerare urbană din ultimii ani. Valoarea investiției se ridică la 5,5 milioane de euro, finanțată prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 21 noiembrie 2025.

Potrivit primarului Mircia Gutău, lucrările ar putea începe în următoarele două-trei luni, imediat după finalizarea procedurilor administrative. Obiectivul este transformarea Dealului Capela într-un spațiu verde modern, dedicat relaxării și turismului urban.

Proiectul prevede igienizarea terenului, reîmpădurirea cu specii autohtone, amenajarea de alei ecologice, foișoare, spații de joacă și un turn de belvedere cu vedere panoramică asupra orașului.

Noul parc va dispune de iluminat inteligent, puncte Wi-Fi și toalete ecologice, fiind gândit ca un exemplu de urbanism sustenabil.

Dacă licitația decurge fără întârzieri, lucrările la Parcul Capela ar putea începe la începutul anului viitor, aducând Râmnicului cea mai amplă investiție verde din ultimul deceniu.