Președintele PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu: „Dacă mâine există o soluție pentru un Guvern mai bun, îl votez cu două mâini!”

miercuri, 29 octombrie 2025

Președintele PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu: „Dacă mâine există o soluție pentru un Guvern mai bun, îl votez cu două mâini!”

Declarație surprinzătoare făcută de președintele Consiliului Județean Vâlcea și liderul PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Râmnicu Vâlcea. Acesta a afirmat că ar fi dispus să voteze pentru schimbarea actualului Guvern, dacă s-ar propune o alternativă capabilă să stabilizeze economia și să protejeze populația.

„Dacă mâine mi se va prezenta o soluție prin care să dăm jos acest Guvern, o voi vota cu două mâini. Aveți impresia că mie îmi e ușor? Nu! Trăim aici, în oraș! Păi credeți că mie nu îmi spune lumea «ce faceți, bă, cu guvernarea? Că voi îi țineți pe ăștia, voi faceți, voi dregeți!» Ei bine, dacă mâine mi se va prezenta o soluție pentru un alt Guvern, dar unul care să vină și să spună că va stabiliza economia, că va proteja populația, că va proteja mediul de afaceri … îl votez cu două mâini”, a declarat Rădulescu.

Afirmația liderului social-democrat vâlcean vine într-un context tensionat pe scena politică, marcat de creșterea nemulțumirilor legate de măsurile economice ale Guvernului și de dificultățile resimțite atât de populație, cât și de mediul de afaceri.

Prin această poziție, Constantin Rădulescu transmite un mesaj clar: susținerea PSD pentru actuala guvernare nu este necondiționată, iar prioritățile ar trebui să rămână economia, stabilitatea socială și protejarea oamenilor.