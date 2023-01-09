sâmbătă, 25 octombrie 2025

Polițistul Marian Ciobanu, cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului. IPJ Vâlcea: „Au fost dispuse măsurile legale” (?!)

În luna martie a acestui an, Marian Ciobanu, politist din cadrul Poliției Orașului Brezoi – compartimentul silvicultură – ar fi fost depistat în trafic conducând autoturismul personal sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit unor surse locale, anterior momentului opririi, polițistul ar fi participat la o întâlnire într-un local de pe Valea Oltului, împreună cu un exploatator de material lemnos din zonă. În urma unui control rutier efectuat de colegii săi de la Serviciul Rutier Vâlcea, polițistului i-ar fi fost întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, faptă prevăzută de articolul 336 din Codul Penal.

De atunci și până în prezent, dosarul ar fi rămas în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi, fără ca opinia publică să fi fost informată despre eventualele măsuri administrative luate în privința agentului. Surse apropiate cazului susțin că Marian Ciobanu și-ar fi continuat activitatea în cadrul aceleiași structuri, fapt ce ridică semne de întrebare în comunitatea locală.

Contactată de redacția noastră, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea a transmis că „în cauză au fost dispuse măsurile legale”. Care sunt aceste măsuri – polițistul a fost cercetat disciplinar, pus la dispoziție sau suspendat din funcție? Instituția nu a transmis, până la această oră, un punct de vedere oficial.

Reamintim că, potrivit legislației în vigoare, un polițist față de care a fost începută urmărirea penală pentru infracțiuni comise în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu poate fi pus la dispoziția unității sau suspendat din funcție, până la clarificarea situației juridice.

În lipsa unor clarificări publice din partea IPJ Vâlcea, rămâne de văzut dacă și ce măsuri au fost adoptate în cazul politistului Marian Ciobanu, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

Autoritatile trebuie sa faca lumina in acest caz cat mai URGENT si sa fie aplicate MASURILE LEGALE, indiferent de calitatea faptuitorului! Musamalizarea este EXCLUSA! Monitorizam cazul in continuare!

Tiberiu Pirnau