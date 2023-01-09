Polițiștii din Brezoi si Voineasa, anchetați de Biroul Control Intern al IPJ Vâlcea

marți, 28 octombrie 2025

Scandalul care zguduie Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea ia amploare după apariția în spațiul public a unor imagini în care mai mulți polițiști apar la petreceri private alături de afaceriști cercetați penal. Alți agenți au fost implicați în incidente rutiere sau sunt vizați de anchete interne pentru conduită necorespunzătoare. Atmosfera din instituție este descrisă de surse ca fiind una de reglări de conturi, filaje și suspiciuni interne în stil mafiot, un semn al pierderii totale a autorității și disciplinei.

În urma valului de dezvăluiri, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a transmis un punct de vedere oficial, în care afirmă că se delimitează de orice comportament care contravine legii și statutului polițistului.

„Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea se delimitează de orice conduită care nu corespunde normelor legale și statutului polițistului, indiferent de context. Integritatea și respectarea legii reprezintă principii esențiale în activitatea poliției și în relația acesteia cu comunitatea.”

De asemenea, instituția anunță că Biroul Control Intern a fost sesizat și a început verificările în privința tuturor polițiștilor implicați:

„Pentru clarificarea situației de fapt, conducerea IPJ Vâlcea a dispus, prin Biroul Control Intern, efectuarea verificărilor față de toți polițiștii menționați, urmând ca, în funcție de rezultate, să fie dispuse măsurile legale care se impun.”

IPJ Vâlcea susține că va continua să acționeze transparent și cu fermitate pentru a menține încrederea publică și pentru a sprijini instituțiile anticorupție în anchetele lor.

„Inspectoratul va continua să acționeze transparent și cu fermitate, pentru menținerea încrederii publice și respectarea standardelor profesionale, sprijinind totodată instituțiile competente în prevenirea și combaterea faptelor de corupție.”

Surse apropiate anchetei afirmă însă că tensiunile din interiorul inspectoratului s-au accentuat în ultimele luni, existând suspiciuni de filaje între colegi, scurgeri de informații din dosare și acțiuni de compromitere reciprocă.

Cazul polițistului Marian Ciobanu, cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului, a fost doar una dintre piesele puzzle-ului care relevă o imagine grav afectată a instituției. Tot mai multe voci din sistem vorbesc despre o criză profundă de moralitate și autoritate în rândul structurilor de poliție din județ, unde unii agenți par să se afle mai aproape de interese obscure decât de rigorile uniformei.

În lipsa unor măsuri ferme și transparente, încrederea publică în IPJ Vâlcea riscă să se prăbușească, iar instituția să devină scena unor confruntări interne care pun sub semnul întrebării însăși misiunea poliției: apărarea legii și a cetățeanului.

Foto: Puiu Călinescu, comandant IPJ Vâlcea