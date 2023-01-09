Pesediștii vâlceni se revoltă împotriva măsurilor de austeritate aberante ale premierului Ilie Bolojan

Nemulțumirea mocnește în organizația PSD Vâlcea după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat noi măsuri de austeritate și a lansat amenințări publice la adresa aleșilor locali. Cel mai tânăr primar din județ, Emanuel Birăruți, edilul comunei Alunu, a transmis un mesaj tăios pe Facebook, acuzând Guvernul că „blochează România reală” și taie elanul administrațiilor locale.

Cel mai tânăr primar din județ, Emanuel Birăruți, sare la gâtul lui Bolojan!

„Am ales să candidez pentru funcția de primar din dorința sinceră de a face ceva concret pentru Comuna Alunu, comuna în care m-am născut și am crescut. Nu am venit în administrație pentru avantaje sau pentru imagine, ci din dragoste pentru locul meu și pentru oamenii de aici.Din păcate, măsurile de austeritate impuse de actualul guvern, condus de domnul prim-ministru Bolojan, îmi taie astăzi toate aripile. Proiecte gândite pentru comunitate — drumuri, apă, canalizare, gaze — sunt blocate. În loc să fim sprijiniți, suntem opriți din a construi”, a scris tânărul primar pe pagina de facebook.

Birăruți, considerat unul dintre edilii activi și implicați ai noii generații de primari PSD, spune că situația devine tot mai frustrantă pentru administrațiile locale care vor să dezvolte comunitățile rurale. Mesajul său a venit imediat după declarațiile premierului Bolojan, care a avertizat public că primarii și președinții de consilii județene care nu plătesc contribuțiile la pensii și sănătate ar putea avea probleme penale.

Atac dur al deputatului Ovidiu Popa

Reacția tânărului primar din Alunu s-a alăturat unui val tot mai mare de critici din interiorul PSD, inclusiv la nivel parlamentar. Deputatul social-democrat Ștefan Ovidiu Popa a lansat, la rândul său, tot pe facebook, un atac dur la adresa premierului, acuzându-l de derapaje autoritare și lipsă de respect față de aleșii locali:

„Premierul Ilie Bolojan confundă din nou lucrurile! Amenințările la adresa președinților de consilii județene și a primarilor sunt inacceptabile și dovedesc o gravă lipsă de respect față de instituțiile statului. Edilii nu sunt infractori, ci oameni care încearcă să țină în viață comunități întregi, în timp ce Guvernul refuză să le asigure resursele necesare. Blocajele financiare nu se rezolvă cu intimidări, ci cu dialog și soluții reale.”

Popa a transmis și un avertisment politic clar: PSD nu va tolera derapajele autoritare ale premierului Bolojan și cere revenirea la o guvernare bazată pe cooperare instituțională, nu pe spectacol mediatic.În tot mai multe localități din Vâlcea, edilii reclamă faptul că bugetele locale sunt sufocate de reducerile impuse, proiectele europene sunt în pericol, iar dezvoltarea comunităților rurale riscă să fie blocată complet.