”Perna ortopedică reduce sforăitul”. Adevărat sau fals?

Sforăitul este rezultatul unei vibrații a țesuturilor moi din gât, cauzată de trecerea aerului prin căile respiratorii parțial obstruate. În termeni simpli: atunci când dormi, mușchii gâtului și ai limbii se relaxează. Dacă aceste structuri se prăbușesc ușor înapoi, ele îngustează fluxul de aer. Pe măsură ce respiri, aerul care trece prin acest canal îngust face ca țesuturile să vibreze — exact ca o clapă care tremură. Rezultatul? Sunetul acela rușinos: sforăitul.

Sforăitul cronic ascunde uneori o problemă mai gravă: apneea obstructivă de somn. Aceasta este o afecțiune în care respirația se oprește temporar în timpul somnului, de mai multe ori pe oră. În timp, lipsa oxigenului poate duce la oboseală cronică, hipertensiune, probleme de concentrare și chiar afecțiuni cardiace.

Așadar, atunci când cauți soluții împotriva sforăitului, de fapt cauți o modalitate de a îmbunătăți nu doar calitatea somnului, ci și starea ta generală de sănătate. Iar o bună investiție în sănătatea ta o poți face achiziționându-ți o pernă ortopedică de calitate.

Perna ortopedică este proiectată special pentru a-ți susține coloana vertebrală, gâtul și capul în poziție corectă în timpul somnului, iar forma anatomică a acesteia este gândită să mențină alinierea naturală a corpului.

Poate o pernă ortopedică să reducă sforăitul?

Da, dar depinde de cauză! Mulți oameni sforăie mai tare atunci când dorm pe spate, deoarece limba și palatul moale cad înapoi, îngustând căile respiratorii. O perna ortopedica de calitate superioara este concepută tocmai pentru a menține capul într-o poziție ușor înclinată și aliniată corect cu gâtul și umerii, reducând astfel presiunea asupra căilor aeriene.

Totodată, pernele care oferă susținere fermă și uniformă împiedică pozițiile incomode sau torsionarea gâtului, lucru ce favorizează respirația liniștită, constantă. Practic, prin menținerea unei posturi corecte perna ortopedică poate preveni acele microblocaje care declanșează vibrațiile specifice sforăitului.

Tipuri și caracteristici importante pentru un somn fără sforăit

Perne din spumă cu memorie

Acestea se numără printre cele mai populare modele datorită capacității de a se adapta formei capului și gâtului. Spuma cu memorie ajută la distribuirea uniformă a greutății, reducând presiunea asupra mușchilor cervicali.

Perne ergonomice cu formă anatomică

Au design curbat, cu o zonă centrală mai joasă pentru cap și margini mai înalte pentru susținerea gâtului. Scopul lor este să mențină capul într-un unghi natural de respirație. Unele modele includ chiar și o ușoară înclinare, care împiedică dormitul complet pe spate — poziția asociată cel mai des cu sforăitul.

Perne cu inserții reglabile

Permite ajustarea înălțimii și fermității prin adăugarea sau scoaterea straturilor interne, grad de personalizare ideal pentru că fiecare persoană are o conformație diferită. Un unghi prea mic poate fi ineficient, în timp ce unul prea mare poate forța gâtul și spatele.

Situații când perna ortopedică nu este suficientă

Dacă sforăitul este cauzat de deviația de sept, alergiile, polipii nazali sau apneea de somn, atunci efectul pernei va fi limitat. Poate îmbunătăți confortul și poziția, dar nu poate corecta o obstrucție anatomică sau o problemă medicală mai profundă.

Dacă ai o congestie nazală cronică, aerul nu va circula corect indiferent de poziția gâtului. În astfel de cazuri, tratamentul trebuie să includă și soluții medicale: picături nazale prescrise, intervenții chirurgicale sau aparate CPAP (Continuous Positive Airway Pressure).

Pentru ca efectul pernei ortopedice Ortosan să fie vizibil este recomandat să o folosești împreună cu alte schimbări în rutina de somn, cum ar fi să eviți alcoolul și mesele grele înainte de culcare, deoarece relaxează suplimentar mușchii gâtului. Nu strică să ai grijă și de silueta ta pentru că excesul de țesut din zona gâtului îngustează căile respiratorii.

Recomandarea este să dormi pe-o parte, nu pe spate. Chiar și cea mai bună pernă ortopedică va avea eficiență limitată dacă insiști să dormi în poziția care favorizează sforăitul.

Verdict final

Dacă problema ta provine dintr-o poziție incorectă a capului și gâtului, atunci da — o pernă ortopedică poate reduce considerabil sforăitul, îmbunătățind fluxul respirator și confortul general. Dar dacă sforăitul este simptomul unei afecțiuni medicale mai complexe, efectele vor fi limitate și se recomandă un consult la ORL sau la un specialist în somnologie.