Patrule mixte Poliție–Jandarmerie, zilnic pe străzile Alunului, Morilor și Inătești din Râmnicu Vâlcea, după dezvăluirile Ziarului de Vâlcea

După articolele publicate de Ziarul de Vâlcea, Poliția și Jandarmeria Vâlcea au instituit patrule mixte zilnice în zonele Alunului, Morilor și Inătești – zone devenite în ultimii ani adevărate focare de poluare.

În urma dezvăluirilor din presa locală, autoritățile au fost nevoite să intervină. Zonele afectate, situate la doar câțiva pași de centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, erau cunoscute de ani de zile pentru arderile ilegale de deșeuri – cabluri, plastice și materiale provenite din dezmembrări auto. Fumul gros și mirosul înțepător transformau aerul într-un amestec toxic, imposibil de respirat.

Investigațiile Ziarului de Vâlcea au arătat că în spatele acestor incendieri se află rețele care colectează ilegal deșeuri industriale, ocolind taxele de reciclare. Resturile sunt preluate de intermediari, arse în spații improvizate, iar metalele rezultate sunt vândute mai departe către topitorii din alte județe.

Presiunea publică și anchetele media au forțat instituțiile să reacționeze. Începând din luna octombrie, Poliția și Jandarmeria efectuează patrule mixte zilnice, pentru a descuraja arderile ilegale și a depista persoanele implicate.

Deși este un pas important, problema de fond persistă. Firmele care generează deșeurile continuă, în mare parte, să rămână necontrolate, iar „brokerii de gunoi” acționează nestingheriți.

Ziarul de Vâlcea va urmări constant situația și va continua să ceară transparență și măsuri concrete. Aerul Râmnicului nu trebuie să mai fie otrăvit de indiferență și complicitate.

Tiberiu Pîrnău