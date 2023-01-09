Parcările de reședință intră în era digitală la Râmnicu Vâlcea

marți, 28 octombrie 2025

Solicitările online pentru ecusoane de parcare de reședință sunt în creștere, dar e loc și de mai bine

Digitalizarea serviciilor publice din Râmnicu Vâlcea prinde tot mai mult contur. Un exemplu concret îl reprezintă solicitările online pentru ecusoanele de parcare de reședință, care au înregistrat o creștere semnificativă în 2025.

Potrivit datelor Primăriei municipiului, peste 1.100 de cereri de atribuire sau prelungire a ecusoanelor au fost depuse exclusiv online în primele nouă luni ale anului. Măsura face parte dintr-un proiect cu finanțare europeană implementat în 2021, prin care s-a dorit reducerea birocrației și facilitarea accesului cetățenilor la servicii administrative rapide.

În prezent, Râmnicu Vâlcea dispune de peste 10.300 de locuri de parcare de reședință, amenajate în cartierele blocurilor și gestionate de Municipalitate. Fiecare loc este alocat pe baza unui ecuson special, care poate fi obținut sau reînnoit electronic, accesând secțiunea „Servicii electronice” de pe site-ul www.primariavl.ro.

Deși tot mai mulți locuitori aleg varianta digitală, autoritățile locale consideră că există în continuare loc de îmbunătățire. Primăria Râmnicului îi încurajează pe cetățeni să utilizeze platformele online, menționând că acestea asigură răspunsuri mai rapide, transparență și eficiență în gestionarea solicitărilor.

„Ne dorim ca interacțiunea cetățean–administrație să devină tot mai simplă și mai modernă. Serviciile online reprezintă o cale sigură către o administrație eficientă și deschisă”, transmit reprezentanții instituției.