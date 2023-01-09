OPERAȚIUNE DE SALVARE RATATĂ: ȘEFUL ISU VÂLCEA TREBUIE SĂ-ȘI DEA DEMISIA! Un om a murit pentru că pompierii nu au acționat rapid și profesionist

O tragedie care putea fi evitată s-a petrecut la Râmnicu Vâlcea, unde un bărbat de 52 de ani a murit sub ochii salvatorilor, după ce s-a aruncat de la etajul al patrulea al unui bloc. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea nu au reușit să umfle la timp salteaua de protecție, deși aceasta ar fi trebuit să fie gata în mai puțin de un minut, conform procedurilor oficiale.

Sinucidere în fața salvatorilor

Imaginile filmate de martori arată cum pompierii încearcă să amplaseze salteaua gonflabilă, însă ezită în momentul decisiv. În timp ce bărbatul stă pe pervaz, cu picioarele în afară, salvatorii par debusolați, iar comunicarea dintre ei devine haotică.

„La etajul doi, mă duc la etajul doi să îl țin de picioare. Vino și ține! Ține de acolo, acolo nu e suficient!”, se aud vocile pompierilor în înregistrare.

Instinctul de conservare îl face pe bărbat să încerce să revină în balcon, dar nu mai are putere. Se prăbușește în gol, de la peste 12 metri înălțime, în salteaua care abia fusese amplasată și care era, potrivit martorilor, neumflată.

Comunicatul ISU: „S-au făcut manevrele de resuscitare”

„În urma impactului și după ce a fost evaluată medical, s-au efectuat manevrele de resuscitare, persoana aflându-se în stop cardio-respirator. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, s-a declarat decesul victimei”, a declarat locotenent Ileana Droașcă, purtător de cuvânt al ISU Vâlcea.

Vecinii și martorii spun că pompierii au ajuns la fața locului, dar au pierdut minute prețioase cu amplasarea și pregătirea saltelei de salvare, în loc să o umfle imediat.

Raed Arafat: „Salteaua se umflă în mai puțin de un minut”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat că timpul de umflare al unei saltele este sub un minut, însă totul depinde de pregătirea și reacția echipajului.

„Sub un minut este timpul de umflare, dar bineînțeles trebuie poziționată, desfăcută, tot. În momentul în care începe umflarea, poate fi gata în sub un minut”, a spus Raed Arafat.

În cazul de la Râmnicu Vâlcea, imaginile arată că bărbatul s-a aruncat după aproximativ 30 de secunde de la începutul filmării, timp în care salteaua era încă neumflată. ISU Vâlcea nu a comunicat cât timp a avut efectiv la dispoziție echipajul pentru pregătirea acesteia.

Lipsa unui negociator: o eroare de procedură

Un medic psihiatru consultat de presă a explicat că, în astfel de cazuri, prezența unui negociator specializat în situații de criză este esențială. Comunicarea, calmul și empatia pot salva vieți înainte ca salvatorii să intervină fizic.

„Trebuie să se producă o alianță terapeutică din primele momente. Este vorba de un negociator care să asculte, să fie calm și să transmită disponibilitate. În lipsa acestuia, riscul de deznodământ tragic crește considerabil”, a explicat specialistul.

Un sistem care a eșuat

Înainte să se arunce, bărbatul s-a rănit în apartament și a lăsat iubitei sale un bilet de adio în care vorbea despre probleme financiare și un credit bancar. Moartea sa ridică întrebări serioase despre eficiența, pregătirea și coordonarea echipelor ISU Vâlcea.

Publicul vâlcean, dar și întreaga opinie publică, se întreabă acum: cum este posibil ca o operațiune de salvare să eșueze în asemenea mod?

lt. col. Dan Pascaru, comandant ISU Valcea

Demisia, singurul gest de onoare

După multiple cazuri de intervenții întârziate sau confuze, această tragedie nu mai poate fi trecută cu vederea. Conducerea ISU Vâlcea are obligația morală și profesională de a-și asuma răspunderea. Într-un sistem în care fiecare secundă contează, greșelile costă vieți.

