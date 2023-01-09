Noi reglementări de trafic în cartierul CPL pentru fluidizarea traficului și siguranța pietonilor

joi, 9 octombrie 2025

Noi reglementări de trafic în cartierul CPL pentru fluidizarea traficului și siguranța pietonilor

Ca urmare a numeroaselor solicitări ale locuitorilor din zonă și în urma consultării și avizului Biroului Poliției Rutiere, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a instituit, începând cu data de 8 octombrie pe mai multe străzi din cartierul CPL regimul de circulație cu sens unic.

Astfel, pe strada Banu Mărăcine se va circula doar pe sensul Sud – Nord (dinspre buulevardul Nicolae Bălcescu spre strada Matei Basarab). Pe străzile Mitropolit Filaret, Mareșal Prezan și Preda Buzescu se va circula doar în sensul Est - Vest (dinspre strada Banu Mărăcine spre strada Topolog), același sens fiind instituit și pe strada Ioniță Oteteleșanu, dar numai pe segmentul dintre străzile Banu Mărăcine și Topopog, pe restul străzii (cuprins între străzile Banu Mărăcine și Ferdinand) putându-se circula în ambele sensuri. De asemenea, pe străzile Nicolae Filipescu, Iancu Jianu, Neagoe Basarab și Duiliu Zamfirescu se va circula în sensul Vest – Est, respectiv dinspre strada Topolog spre strada Banu Mărăcine.

În urma întroducerii acestor modificări se estimează o fluidizare a traficului rutier în zonă, o reducere a accidentelor de circulație, dar și creșterea siguranței pietonale. Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență și să se conformeze noilor reglementări.