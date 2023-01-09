Nicușor Dan i-a mințit pe liderii europeni! Raportul care justifică anularea alegerilor – fără probe solide. O analiză critică a documentului prezentat de președintele impostor!

sâmbătă, 4 octombrie 2025

Raportul care justifică anularea alegerilor – fără probe solide. O analiză critică a documentului prezentat de Nicușor Dan liderilor europeni

Deși Administrația Prezidențială îl prezintă drept „analiză a războiului hibrid rusesc împotriva României”, raportul folosit pentru a explica anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ridică mari semne de întrebare: date neverificabile, erori factuale, lipsa metodologiei și amestec de acuzații cu verdict.

Un document politic, nu o probă judiciară

Raportul prezentat la ședința Comunității Politice Europene a fost anunțat ca dovada „deturnării” procesului electoral din România de către Federația Rusă. Totuși, conținutul său seamănă mai degrabă cu o notă de informare politică, decât cu un dosar probatoriu: nu conține dovezi, date concrete, analize independente sau concluzii replicabile.

Erori flagrante de citare și confuzii tehnice

Documentul afirmă că rețelele de conturi TikTok care l-au promovat pe Călin Georgescu au folosit emailuri cu domeniul „rumbler.ru”. În realitate, serviciul rusesc se numește rambler.ru; domeniul „rumbler” nu este standard. Mai mult, raportul citează o pagină a TikTok despre Codul UE de bune practici – care nu conține cifrele invocate. O analiză minimă a surselor demontează această parte.

Cifrele despre rețeaua de conturi nu confirmă Moscova

TikTok a publicat în decembrie 2024–ianuarie 2025 două comunicate în care recunoaște că a blocat circa 27.000 de conturi ce postau comentarii pro-Georgescu. Însă compania precizează că rețeaua opera din Turcia, cu activitate și din România și Moldova – și că „nu se cunoaște comanditarul”. Raportul prezidențial le atribuie direct Moscovei, deși sursa invocată nu confirmă această imputare.

Atacuri cibernetice – fără defalcare pe infrastructura electorală

Raportul menționează „peste 85.000 de atacuri” asupra infrastructurii electorale, dar nu publică niciun indicator tehnic sau defalcare pe tipuri de atac, severitate și surse. DNSC a raportat milioane de evenimente cibernetice în 2024, dar nu le corelează specific cu procesul electoral. Fără aceste detalii, afirmația „deturnării” scrutinului rămâne neverificabilă.

De la acuzație la sentință: cazul Potra–Georgescu

În document se spune că „au conceput și pus în aplicare” un plan violent după anularea alegerilor. De fapt, cei vizați au fost trimiși în judecată, nu condamnați. O diferență majoră: în justiție acuzația nu echivalează cu vinovăția. Raportul prezidențial formulează acuzațiile ca pe fapte stabilite, deși procesul e în desfășurare.

Impactul real al „războiului hibrid” nu este măsurat

Rețeaua „Pravda” și operațiunile de dezinformare rusești există și sunt documentate la nivel european de Viginum, DFRLab, EDMO. Dar chiar aceste surse menționează impact „limitat” în UE până în prezent. Raportul românesc extrapolează decisiv pentru România fără să prezinte date privind audiența efectiv influențată, share-ul mesajelor în electorat sau modele contrafactuale.

Cauzalitatea „ingerință → anulare” lipsește

Curtea Constituțională a anulat primul tur din oficiu, pe baza unor note CSAT clasificate. Nici raportul prezidențial nu dovedește că atacurile cibernetice ori conturile TikTok ar fi schimbat rezultatul. Standardele internaționale cer o demonstrație clară de prejudiciu electoral înainte de a justifica o măsură extremă ca anularea scrutinului.

Raportul prezentat liderilor europeni îmbină avertismente reale despre riscuri hibride cu erori factuale, lipsa datelor brute și tratamentul acuzațiilor ca verdicte. În lipsa transparenței totale – desecretizarea notelor CSAT, publicarea dataset-urilor DNSC și a metodologiilor – teza centrală rămâne o narațiune politică, nu o demonstrație care să legitimeze retrospectiv anularea alegerilor din decembrie 2024.

Acesta este raportul prezentat de Nicusor Dan liderilor europeni: Razboi-hibrid