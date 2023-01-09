Nicolae Sărdărescu: Horezu are primărie modernă, digitalizată într-un imobil istoric

duminică, 5 octombrie 2025

Administrare cu față nouă: Horezu are primărie modernă, digitalizată într-un imobil istoric

Orașul Horezu – celebru pentru ceramica sa și patrimoniul UNESCO – își desfășoară de acum activitatea administrativă într-o clădire istorică reabilitată, adaptată noilor tehnologii. Imobilul, construit inițial pentru instanță și administrația locală, a fost spital în anii ’60, apoi a rămas nefolosit, fiind recent donat primăriei și modernizat cu fonduri locale și europene (PNRR).

Noua primărie are 1.400 mp, birouri aerisite și spații dedicate serviciilor digitale. Cetățenii pot obține online documente fiscale sau adeverințe, fără drumuri la ghișeu. Sistemul reduce deja cu 30% interacțiunile fizice, iar ținta este 50%.

Actuala clădire va fi demolată pentru a face loc unei parcări și unor spații verzi. Administrația nu organizează inaugurări fastuoase, ci direcționează fondurile către proiecte și cofinanțări europene. În prezent, Horezu are contracte de peste 205 milioane euro din fonduri UE.

Primarul Nicolae Sărdărescu subliniază că orașul trăiește din resurse proprii și economii interne, salariile fiind modeste, dar proiectele – ambițioase: „Am demonstrat că putem atrage bani europeni și îi folosim corect.”

Foto: Impact Real