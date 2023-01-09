Nicolae Mîndrescu: Zeci de trenuri nu vor mai putea pleca din gări. Rute care leagă orașe ale țării vor fi desființate

joi, 2 octombrie 2025

În loc să fie o unealtă de progres și dezvoltare, rețeaua feroviară românească a devenit, în cei 35 de ani de la Revoluție, un simbol al decăderii și al neglijenței.

Și acum, situația devine și mai dramatică.

Începând cu 7 octombrie, zeci de trenuri nu vor mai putea pleca din gări. Rute care leagă orașe ale țării vor fi desființate.

De ce? Pentru că Guvernul Bolojan a refuzat să acorde sprijinul necesar pentru CFR Infrastructură și CFR Călători. În loc să investească în viitorul transportului, a ales austeritatea pentru un serviciu public esențial.

În toată această austeritate impusă, un lucru nu s-a schimbat: salariul directorului CFR, domnul Traian Preoteasa, care continuă să încaseze lunar 5.500 de euro.

Este inadmisibil ca, în timp ce transportul public de călători este golit de substanță, aceștia să continue să câștige sute de mii de lei pe an. Este o batjocură la adresa tuturor românilor care depind de trenuri pentru a ajunge la serviciu, la școală sau la familie.

Nicolae Mîndrescu, deputat AUR de Vâlcea