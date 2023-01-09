marți, 7 octombrie 2025

Nicolae Mîndrescu, deputat AUR: România, în cădere liberă spre faliment!

România pretinde că se redresează, dar românii suportă o austeritate dură fără să vadă vreo reformă reală. În loc să prospere, economia este asfixiată: taxe crescânde, birocrație sufocantă și o presiune financiară constantă care îi stoarce pe antreprenori.

Statul trăiește într-un cerc vicios: se împrumută lunar doar ca să-și acopere datoriile vechi. Când datoria publică depășește 1000 de miliarde de lei, aceasta nu mai e doar o gestiune precară, este semnalul clar al falimentului. Dovada cea mai recentă? Un nou împrumut de 1 miliard de lei.

Între timp, economia reală, adevăratul motor al țării, se prăbușește. Firmele închid sau fug din țară, iar fiecare companie dispărută este un alt pilon smuls de sub fundația noastră.

Cât timp mai poate rezista o țară construită pe datorii, atunci când pilonii ei economici se năruie unul câte unul?

Nicolae Mîndrescu, deputat AUR