Moarte sub privirile salvatorilor: barierele și parcarea îngustă, obstacole fatale la Râmnicu Vâlcea

marți, 28 octombrie 2025

TRAGEDIE LA RÂMNICU VÂLCEA. UN BĂRBAT A MURIT DUPĂ O INTERVENȚIE EȘUATĂ — ANCHETATORII VERIFICĂ DIFICULTĂȚILE DE ACCES ALE POMPIERILOR

O intervenție de salvare s-a transformat în tragedie, la Râmnicu Vâlcea. Un bărbat care amenința că se sinucide s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc, în timp ce pompierii încercau să monteze salteaua de protecție. Victima a căzut înainte ca echipamentul să fie complet pregătit, impactul fiind fatal.

Minute pierdute la bariere

Deși echipajele ISU au ajuns rapid, accesul în complexul rezidențial a fost întârziat de barierele automate și de spațiul îngust pentru manevrarea autospecialelor. Martorii spun că pompierii au fost nevoiți să aștepte ca locatarii să deschidă drumul.

„Au venit repede, dar n-au avut cum să intre. Barierele și parcarea mică i-au ținut pe loc”, a povestit un locatar.

Mai mulți vecini susțin că pompierii nu pot fi acuzați pentru deznodământul tragic, ci că infrastructura complexului a fost principalul obstacol.

Anchetă pentru a stabili vinovățiile

Polițiștii au deschis o anchetă penală pentru a stabili dacă au existat erori de intervenție și dacă moartea bărbatului putea fi evitată. Sunt audiați pompierii implicați, martorii și administratorii complexului.

Cazul ridică semne de întrebare privind siguranța și accesul echipelor de urgență în noile ansambluri imobiliare din Râmnicu Vâlcea — acolo unde estetica urbană și barierele de securitate pot deveni, uneori, piedici între viață și moarte.