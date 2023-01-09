Mircia Gutău: A murit Doina Migleczi - un om, un artist, un profesor, o instituție

Necrolog

A murit Doina Migleczi - un om, un artist, un profesor, o instituție.

S-a dus să-și găsească odihna alături de soțul ei, care o părăsise în urmă cu doar câteva zile, și a lăsat în urmă o întreagă comunitate îndurerată ce a iubit-o, a admirat-o și a aplaudat-o de atâtea ori  la scenă deschisă.

Doina Migleczi s-a stins, dar omul de teatru Doina Migleczi va rămâne permanent în memoria acestor locuri. Pentru că artiștii nu mor niciodată - ei doar se mută pe o altă scenă, mai mare, deasupra a toate și a tuturor.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

Mircia Gutău,

Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea

