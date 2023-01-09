Miere cu antibiotic interzis, descoperită în magazinele Kaufland din Râmnicu Vâlcea

sâmbătă, 18 octombrie 2025

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat, în 17 octombrie 2025, retragerea de pe piață a produsului „Strop de Soare – miere de tei” 500 g, produs de Apicola Costache SRL, lot 43825, cu termen de valabilitate 15.09.2027. Analizele de laborator au confirmat prezența cloramfenicolului, un antibiotic interzis în produsele apicole.

Distribuitorul Ciril Shop & Go SRL a dispus retragerea imediată a lotului și rechemarea borcanelor vândute. În județul Vâlcea, produsul a fost comercializat în magazinele Kaufland Râmnicu Vâlcea, situate pe străzile Gib Mihăescu și Barajului.

Autoritățile recomandă consumatorilor care au achiziționat produsul să nu îl consume și să îl returneze la magazin, unde vor primi contravaloarea acestuia, fără a fi necesar bonul fiscal.

Cloramfenicolul este o substanță interzisă în Uniunea Europeană pentru utilizarea la albine, fiind considerată nocivă pentru sănătatea umană. Producătorul și distribuitorul au transmis scuze publice și colaborează cu ANPC pentru retragerea completă a produsului de pe piață.