Lucrări ample pe DN 7 în județul Vâlcea! Joi, 16 octombrie, circulația se desfășoară cu restricții pe mai multe tronsoane

Șoferii care tranzitează județul Vâlcea trebuie să se înarmeze cu răbdare. Joi, 16 octombrie 2025, se desfășoară lucrări pe mai multe sectoare ale Drumului Național 7 și pe DN 65C, ceea ce impune restricții temporare de circulație. Intervențiile vor avea loc în funcție de condițiile meteo.

🔸 Reparații asfaltice la Milcoiu

DN 7, km 159+000 – km 161+000

Se efectuează lucrări de reparații asfaltice între orele 08.00 – 18.00. Traficul se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, cu dirijare prin piloți de circulație.

🔸 Lucrări la versanți, în Călimănești

DN 7, km 199+110 – km 199+410

Echipele intervin pentru punerea în siguranță a versanților, între orele 07.00 – 18.00.

În intervalul 08.00 – 16.00, traficul se va închide și redeschide în reprize de maximum 15 minute. În rest, se circulă alternativ, dirijat de piloți.

🔸 Trafic cu opriri temporare la Câineni

DN 7, km 229+870 – km 230+070

Se desfășoară lucrări de stabilizare a versanților între orele 07.00 – 18.00.

Între 08.00 – 16.00, circulația va fi oprită și reluată în reprize de până la 15 minute, iar în restul timpului se circulă alternativ.

🔸 Asfaltări pe DN 7, tot la Câineni

DN 7, km 234+200 – km 234+800

Lucrări de reparații asfaltice între orele 08.00 – 16.00. Trafic dirijat, pe o singură bandă de circulație.

🔸 Intervenții la Găgeni, pe DN 65C

DN 65C, km 61+000 – km 62+000

În zona comunei Lădești, satul Găgeni, se execută lucrări de colmatare a rosturilor și fisurilor, între orele 08.00 – 16.00. Circulația se desfășoară alternativ, cu dirijare prin piloți.

🟠 Recomandare pentru șoferi:

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat la fața locului, pentru evitarea incidentelor și a aglomerației.