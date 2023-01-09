LOVITURĂ GREĂ PENTRU ROMÂNII CU CREDITE! RATELE EXPLODEAZĂ – IRCC atinge cel mai mare nivel din ultimii ani!

marți, 28 octombrie 2025

RATELE ROMÂNILOR CRESC DIN NOU! IRCC URCĂ LA UN NIVEL RECORD – MII DE FAMILII, LOVITE ÎN PLIN

Începând cu 1 octombrie 2025, românii care au credite ipotecare legate de indicele IRCC vor plăti mai mult. Indicele de referință pentru creditele de consum în lei crește de la 5,55% la 6,06%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

Specialiștii din domeniul bancar estimează că această majorare va însemna până la 5% în plus la rata lunară, o povară în plus pentru sute de mii de familii care deja se confruntă cu scumpiri la utilități, alimente și combustibil.

EFECT DOMINO ÎN ECONOMIE

Datele BNR arată că sute de mii de români au credite legate de IRCC, ceea ce înseamnă că majorarea se va resimți imediat. Pentru o familie cu o rată medie de 2.000 de lei, creșterea de 5% înseamnă aproape 100 de lei în plus lunar — o sumă care, acumulată în timp, poate destabiliza bugetele personale.

Analiștii avertizează că volatilitatea de pe piața financiară va continua, iar românii trebuie să fie mai atenți ca oricând la modul în care își gestionează datoriile și economiile.