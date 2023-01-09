Locul de joacă de pe bulevardul Dem Rădulescu din Râmnicu Vâlcea și-a schimbat înfățișarea

miercuri, 15 octombrie 2025

Locul de joacă de pe bulevardul Dem Rădulescu și-a schimbat înfățișarea

Dat în folosință în urmă cu 7 ani și fiind la acel moment cea mai modernă astfel de structură din Râmnicu Vâlcea, locul de joacă de pe bulevardul Dem Rădulescu a fost inaugurat într-o variantă reabilitată, modernizată și extinsă miercuri, 15 octombrie, în prezența primarului Mircia Gutău. Locul de joacă de lângă supermarketul Lidl, amenajat la solicitările numeroase ale locuitorilor din zonă, oferă acum celor mici nu doar un spațiu mai generos, ci și echipamente noi și incitante, adulții având în continuare la dispoziție mai multe instalații de fitness. Astfel, Primăria Râmnicu Vâlcea continuă să dovedească că a meritat pe deplin Premiul de Excelență primit în 2017 pentru amenajarea spațiilor verzi și a locurilor de joacă din municipiu, un alt loc de joacă pentru cei mici, cu echipamente inedite și care le pun la încercare abilitățile fizice, fiind recent finalizat în Parcul Zăvoi.