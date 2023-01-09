miercuri, 22 octombrie 2025

Laurențiu Cazan, fost deputat PNL Vâlcea: „Nu mai avem electorat propriu” / „Peste trei ani, în campanie, vom folosi inteligența artificială”

Declarații surprinzătoare făcute de fostul deputat liberal Laurențiu Cazan, actual lider al organizației municipale PNL Râmnicu Vâlcea. Într-o analiză sinceră și neobișnuit de lucidă pentru scena politică locală, într-o emisiune de televiziune locală, Cazan a recunoscut public ceea ce mulți din interiorul partidului evită să spună: „PNL nu mai are electorat propriu.”

Potrivit fostului parlamentar, partidul traversează o criză profundă de identitate și de încredere, iar electoratul tradițional liberal s-a erodat complet. „Ne bazăm tot mai mult pe voturi conjuncturale, nu pe loialitate sau pe ideologie. Nu mai avem un electorat care să se identifice natural cu PNL. Oamenii votează în funcție de context, de antipatii, de moment, nu din convingere liberală”, a spus Laurențiu Cazan.

Afirmația, deși dură, reflectă o realitate vizibilă în multe filiale ale partidului, unde scorurile au scăzut constant, iar mesajul liberal s-a diluat în alianțe și compromisuri politice. Cazan pare să descrie nu doar o criză de comunicare, ci și o pierdere de direcție politică într-un partid care, deși face parte din arcul guvernamental, nu mai reușește să transmită un mesaj coerent și credibil către public.

Într-un alt pasaj al intervenției sale, liderul liberal a făcut și o predicție curajoasă despre viitorul campaniilor electorale din România:

„Peste trei ani, în campanie, vom folosi inteligența artificială.”

Cazan anticipează o schimbare radicală în modul în care partidele vor comunica cu electoratul, vor gestiona datele și vor personaliza mesajele. „Totul se va muta în digital. Vom avea campanii generate, analizate și adaptate de algoritmi. Cine nu va înțelege asta va pierde”, a spus liberalul.

Declarațiile lui Laurențiu Cazan, aparent simple, pun de fapt reflectorul pe două direcții majore ale politicii actuale: decăderea partidelor tradiționale și emergența tehnologiilor care pot redefini complet lupta electorală.

Într-un oraș precum Râmnicu Vâlcea, unde scena politică este dominată de vechile structuri, mesajul fostului deputat poate fi privit ca un semnal de alarmă – dar și ca o recunoaștere a faptului că vechiul model politic, bazat pe fidelitate de partid, s-a prăbușit, iar noul se va scrie cu ajutorul tehnologiei.

Laurențiu Cazan pare să spună, de fapt, că PNL are nevoie nu doar de un nou mesaj, ci de o revoluție internă – una care să recupereze sensul ideologic pierdut și să se adapteze unei lumi în care inteligența artificială ar putea ajunge să conteze mai mult decât promisiunile de campanie.