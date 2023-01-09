La Vâlcea, generalii în rezervă ai SIE dezvăluie culisele spionajului sovietic

duminică, 5 octombrie 2025

La Vâlcea, generalii SIE dezvăluie culisele spionajului sovietic

Miercuri, 8 octombrie 2025, de la ora 12.00, sala principală a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea găzduiește o întâlnire inedită cu veteranii Serviciului de Informații Externe.

Vor fi prezenți generalul (r) Valeriu Rușeț, președintele Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din SIE, și generalul (r) Ioan Popa, redactor-șef al revistei „Periscop”, publicația rezerviștilor SIE.

Evenimentul va fi moderat de colonelul (r) Grigore Predișor.

Tema principală: „Rolul serviciilor sovietice în deportările din Basarabia și Bucovina”. Cu această ocazie vor fi lansate volumele „Fața nevăzută a agresorului”, „Pactul Ribbentrop–Molotov și urmările lui pentru România” și „Destine frânte”– lucrări ce aduc la lumină secrete ale istoriei recente.