La Băbeni se asfaltează din bani locali, în timp ce ‘Anghel Saligny’ e blocat la București

duminică, 5 octombrie 2025

Programul național „Anghel Saligny”, principalul motor al investițiilor locale, a fost suspendat după ce fondurile pentru 2025 s-au epuizat. Primăriile nu mai pot primi bani de la Ministerul Dezvoltării, iar multe șantiere din țară au rămas în stand-by.

La Băbeni însă, primarul liberal Ștefan Bîzîc a decis să continue lucrările din bugetul propriu. Săptămâna aceasta au fost asfaltate străzile Preot Oprițescu Gheorghe și Stadionului, iar în zilele următoare urmează Pădurețu, Cilidaru, Fagilor, Prunilor, Șipotilor și alte zeci de drumuri – în total 59 de artere prinse inițial în „Anghel Saligny”.

Edilul spune că folosește resursele locale și bani europeni pentru a nu lăsa proiectele neterminate. În timp ce multe orașe au lucrările blocate, la Băbeni șantierele merg mai departe, iar oamenii văd concret investițiile promise.