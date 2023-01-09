Joburi pentru absolvenți: AJOFM Vâlcea organizează Bursa Locurilor de Muncă

luni, 6 octombrie 2025

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vâlcea organizează, vineri, 10 octombrie 2025, începând cu ora 9:00, Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, eveniment ce va avea loc la Centrul Regional pentru Formarea Profesională a Adulților din Râmnicu Vâlcea, situat pe strada Calea lui Traian nr. 98.

Acțiunea se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, având ca obiectiv principal facilitarea contactului direct între angajatori și absolvenții instituțiilor de învățământ. Prin intermediul bursei, organizatorii urmăresc atât încadrarea tinerilor pe piața muncii, cât și sprijinirea agenților economici în identificarea și selectarea personalului necesar.

La eveniment sunt invitați: Absolvenții înregistrați sau neînregistrați în evidențele AJOFM Vâlcea, indiferent de nivelul de studii (gimnazial, liceal, profesional, postliceal sau universitar); Angajatorii din județ și din regiune, care dispun de locuri de muncă vacante și doresc să recruteze forță de muncă tânără și calificată.

În cadrul bursei, angajatorii își vor putea prezenta ofertele de locuri de muncă și vor avea ocazia să susțină interviuri de selecție. Absolvenții vor beneficia de: Consiliere profesională; Informare privind drepturile și obligațiile prevăzute de legislația muncii; Servicii de mediere a muncii, oferite de specialiștii AJOFM.

Participarea la eveniment este gratuită pentru toți cei interesați – angajatori, tineri absolvenți sau alte persoane care doresc să afle mai multe despre serviciile oferite de AJOFM Vâlcea. Angajatorii interesați sunt rugați să se înscrie până la 8 octombrie 2025, prin încărcarea ofertelor de locuri de muncă în Platforma PULS. Pentru informații suplimentare, organizatorii pot fi contactați la numerele de telefon: 0250/735.608 int. 30 sau 0731.302.198.