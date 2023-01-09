Jandarmeria Vâlcea își modernizează comunicarea cu cetățenii: apelurile telefonice vor fi preluate mai rapid printr-un nou sistem

Jandarmeria Vâlcea face un pas înainte pentru a răspunde mai eficient solicitărilor cetățenilor.

Inspectoratul Județean implementează un sistem modern de tip Interactive Voice Response (IVR), care va facilita preluarea apelurilor telefonice, altele decât cele de urgență, recepționate prin 112.

Prin acest sistem, oricine sună la Jandarmerie va auzi mesaje vocale preînregistrate și va putea selecta rapid, prin tastarea unei opțiuni, departamentul sau persoana potrivită pentru rezolvarea solicitării. Sistemul poate gestiona simultan până la zece apeluri și oferă un meniu structurat, astfel încât cetățenii să ajungă ușor la informațiile dorite.

Implementarea IVR va aduce mai multe beneficii: reducerea timpului de așteptare la telefon, degrevarea operatorilor de apelurile non-urgente și creșterea transparenței și a satisfacției publicului.

Prin acest pas, Jandarmeria Vâlcea își continuă procesul de digitalizare și modernizare a serviciilor, făcând comunicarea mai rapidă și mai clară pentru toți cetățenii.

Cei care doresc să contacteze instituția pot folosi numerele 0250/739.838 și 0250/739.839.