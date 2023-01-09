Inspectorii Anticorupție ai „Apelor Române” au descins la Râmnicu Vâlcea! Documente ridicate și verificări în teren după dezvăluirile Ziarului de Vâlcea!

marți, 7 octombrie 2025



Scandalul de la ABA Olt ia amploare! Corpul de Control, Integritate și Anticorupție din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” a ajuns la Râmnicu Vâlcea pentru a verifica acuzațiile publicate în ultimele luni de Ziarul de Vâlcea privind neregulile, interese de familie și utilizarea nelegală a patrimoniului public.

Anchetele de presă publicate de Ziarul de Vâlcea despre neregulile din cadrul Administrației Bazinale de Apă Olt (ABA Olt) nu au rămas fără ecou. Surse din interiorul instituției confirmă că, luni, 6 octombrie, Corpul de Control, Integritate și Anticorupție (CCIA) din cadrul Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) a venit la Râmnicu Vâlcea pentru o misiune amplă de verificare.

Inspectorii au ridicat documente tehnice și contabile din sediul ABA Olt, precum și din structurile teritoriale, pentru a analiza modul în care au fost gestionate fondurile publice și contractele derulate în ultimii ani. Totodată, echipa de control a mers în teren, în mai multe puncte din județ, pentru a verifica direct realitatea din spatele actelor contabile și a rapoartelor oficiale.

Ce verifică inspectorii de la „Apele Române”

Serviciul Corp Control, Integritate și Anticorupție (CCIA) este una dintre cele mai importante structuri de control intern din cadrul ANAR. Acesta are rolul de a asigura respectarea legii, a normelor interne și a deciziilor conducerii centrale, precum și de a preveni corupția și conflictele de interese în instituțiile subordonate.

În mod concret, inspectorii verifică: modul în care sunt utilizate fondurile bugetare alocate ABA Olt; respectarea legislației în domeniul gospodăririi apelor; administrarea patrimoniului public gestionat de instituție; legalitatea și corectitudinea contractelor de închiriere, concesionare și administrare; posibile încălcări ale normelor de integritate și etică profesională.

Potrivit raportului de activitate al ANAR, în anul 2024 structura de control a analizat 91 de sesizări, dintre care 22 provenite direct de la instituții judiciare precum DNA, Parchet sau Poliție, iar alte 9 de la Corpul de Control al Prim-Ministrului și Ministerul Mediului. În urma acestor verificări, au fost descoperite deficiențe majore care au condus la prejudicierea bugetului ANAR și utilizarea nelegală a patrimoniului public.

Ziarul de Vâlcea a documentat rețelele de influență din spatele ABA Olt

Declanșarea controlului nu este întâmplătoare. În ultimele săptămâni, Ziarul de Vâlcea a publicat o serie de anchete de investigație despre presupusele abuzuri, conflicte de interese și averi nejustificate din jurul conducerii ABA Olt.

Printre subiectele investigate:

Toate aceste investigații au fost transmise și către instituțiile de control ale statului, iar vizita recentă a Corpului de Control ANAR confirmă că sesizările Ziarului de Vâlcea au fost luate în serios.

Surse apropiate anchetei susțin că verificările sunt în curs și că raportul final va fi transmis conducerii centrale a ANAR și, dacă vor fi identificate abateri grave, instituțiilor judiciare – inclusiv DNA și Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

În funcție de concluziile controlului, pot fi dispuse măsuri disciplinare, sesizări penale sau revocări din funcții.

Ancheta internă de la Râmnicu Vâlcea este privită de mulți ca un test al integrității și credibilității ANAR, instituție publică esențială în gestionarea resurselor de apă ale României. După săptămâni de dezvăluiri și presiune publică, adevărul începe să iasă la suprafață.

Tiberiu Pîrnău