vineri, 3 octombrie 2025

Incendiu la chiliile Mănăstirii Cozia Veche – Circulație deviată pe DN 7 din cauza intervenției pompierilor

Trafic îngreunat pe Drumul Național 7, în zona chiliilor Mănăstirii Cozia Veche, din cauza unui incendiu care a izbucnit vineri dimineață. Mai multe echipaje de pompieri acționează la fața locului, iar circulația a fost temporar oprită pentru a permite autospecialelor să intervină.

„Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN 7. Incendiul se manifestă cu flacără la nivelul acoperişului. Nu sunt anunţate victime”, a transmis ISU Vâlcea, citat de Vocea Vâlcii.

Pentru limitarea propagării și lichidarea incendiului acționează:

două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de lucru la înălţime din cadrul Gărzii de Intervenţie Vâlcea,

două autospeciale de la Staţia Brezoi,

o autospecială a SVSU Călimăneşti.

Traficul rutier pe DN 7 a fost deviat pe DN 7CC (Centura Călimăneşti) până la finalizarea intervenției.