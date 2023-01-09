Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a participat la sfințirea Catedralei Naționale

Momentul a reprezentant una din manifestările prin care Biserica Ortodoxă Română a marcat Centenarul Patriarhiei Române și împlinirea a 140 de ani de la dobândirea autocefaliei.

Soborul slujitor a fost format din ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și 67 de preoți și 12 diaconi, iar slujba de Sfințire a fost precedată de o Liturghie oficiată de Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinatul împreună cu Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale condus de Arhid. Mihail Bucă.

Slujba de Sfințire

În pridvorul Catedralei Naționale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, Patriarhul Daniel și Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei au citit către popor trei fragmente din Sfânta Evanghelie.

Icoanele în mozaic de la intrarea în sfântul lăcaș, care îi reprezintă pe Sf. Ap. Andrei și Sf. Ap. Filip, apostolii care au creștinat teritoriile locuite azi de români, apoi ușile au fost binecuvântate cu apă sfințită de Patriarhul Daniel și unse cu Sfântul și Marele Mir de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I.

În paralel, laturile exterioare ale catedralei au fost sfințite de ierarhi români.

Pictura din altar a fost binecuvântată cu apă sfințită de Mitropolitul Emanuel de Calcedon și de Arhiepiscopul Nifon al Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, apoi unsă cu mir de cei doi Patriarhi.

În paralel, ierarhi români au sfințit pictura în mozaic din absida nordică și cea sudică.

Patriarhul Ecumenic și Patriarhul României au sfințit apoi două racle din argint împodobit cu figuri aurite destinate moaștelor Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu și ale Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu.

Raclele au fost oferite stareților de la Schitul Prodromu și Chilia „Sf. Gheorghe” – Colciu, unde au viețuit cei doi sfinți. Stareții ahioriți au făcut parte, alături de alți șase părinți ucenici ai celor doi sfinți, din delegația athonită invitată la slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a citit Actul de sfințire a picturii Catedralei Naționale.