Ilie Bolojan este VINOVAT pentru explozia din București! DEMISIA! România a devenit o bombă cu ceas!

sâmbătă, 18 octombrie 2025

Ilie Bolojan este VINOVAT pentru explozia din București! DEMISIA!

România arde, iar premierul Ilie Bolojan taie hârtii și vorbește despre „reformă”! În timp ce oamenii mor în explozii și incendii, „modelul Bolojan” distruge ce a mai rămas din stat: instituții slăbite, oameni concediați, haos total.

Tragedia din Rahova nu e un accident. E rezultatul direct al unei politici care a tăiat din siguranță ca să dea bine la televizor. DSU și Distrigaz au primit sesizări cu ore înainte de explozie. Pompierii au fost acolo, au închis gazul, dar sistemul — slăbit, tăiat, inert — n-a mai reacționat.

Asta e reforma lui Bolojan: mai puțini oameni, mai mult PR, mai multe victime. În loc să reconstruiască administrația, a decapitat-o. A făcut din incompetență un standard și din austeritate o religie.

Domnule Bolojan, pe conștiința dumneavoastră sunt aceste victime.

Nu reforma ucide, ci falsul ei.

Demisia e singurul gest de onoare care v-a mai rămas!

În timp ce România arde – la propriu – sub povara neglijenței instituționale, Ilie Bolojan, autoproclamatul „reformator” al administrației publice, continuă să taie posturi, să reducă structuri și să țină discursuri despre eficiență. Dar adevărul crud este că eficiența lui Bolojan ucide. Explozia din Rahova, soldată cu victime, e doar o consecință a unei politici care a decimat sistemul de control, a golit instituțiile de profesioniști și a transformat „reforma” într-un slogan gol.

O reformă de carton, cu prețul vieților omenești

Ceea ce s-a întâmplat în Rahova nu este un accident izolat. Este rezultatul direct al incompetenței administrative și al unei filozofii perverse promovate de Ilie Bolojan și discipolii săi: mai puțini oameni, mai multe tăieri, mai multe promisiuni de „modernizare”. Numai că, în realitate, instituțiile vitale — ISU, DSU, ANRE, Distrigaz, primăriile, serviciile de control — sunt sufocate de subfinanțare, lipsă de personal și confuzie birocratică.

În loc să se ocupe de o reformă adevărată, bazată pe profesionalizare, digitalizare și responsabilitate, Bolojan a redus totul la o simplă ecuație contabilă: tăiem și dăm bine la televizor. Rezultatul? Instituții slabe, oameni neinstruiți, reacții întârziate, tragedii.

Cronologia indiferenței

Documentele operative arată limpede:

16 octombrie 2025, ora 08:22 : Apel la numărul unic de urgență 112 privind miros puternic de gaz la locația menționată.

: Apel la numărul unic de urgență 112 privind miros puternic de gaz la locația menționată. 16 octombrie 2025, ora 08:29 : Un echipaj ISUBIF ajunge la fața locului și confirmă sesizarea. Pompierii opresc alimentarea cu gaze și solicită intervenția echipelor operatorului de distribuție. Echipajul rămâne la fața locului pentru asigurarea măsurilor din competența, până la sosirea echipajului operatorului de distribuție a gazelor.

: Un echipaj ISUBIF ajunge la fața locului și confirmă sesizarea. Pompierii opresc alimentarea cu gaze și solicită intervenția echipelor operatorului de distribuție. Echipajul rămâne la fața locului pentru asigurarea măsurilor din competența, până la sosirea echipajului operatorului de distribuție a gazelor. 16 octombrie 2025 – 17 octombrie, ora 09:08: Până la momentul producerii exploziei, nu au mai fost înregistrate alte sesizări la 112 privind situația din imobilul respectiv.

Până la momentul producerii exploziei, nu au mai fost înregistrate alte sesizări la 112 privind situația din imobilul respectiv. 17 octombrie 2025, ora 09:08: Se produce explozia.

Iar în tot acest timp, cine răspunde pentru haosul din sistem? Cine își asumă că reducerea capacității de reacție, concedierile masive și decapitarea structurilor locale de control au făcut ca România să devină o bombă cu ceas?

Reforma lui Bolojan = Dezastru național

Ceea ce se numește azi „modelul Bolojan” este, de fapt, un experiment periculos pe spatele cetățenilor: se taie din posturile tehnice și de control; se politizează instituțiile prin oameni obedienți; e distruge cultura instituțională și competența profesională.

Când pompierii ajung fără echipamente moderne, când inspectorii ANRE sunt prea puțini, când primăriile nu mai au personal calificat să verifice instalații de gaze sau riscuri structurale, tragediile nu mai sunt accidente — sunt consecințe directe ale unei politici criminale.

Bolojan, ai pe conștiință aceste victime

Indiferent de cât de frumos își ambalează discursul despre „reformă și eficiență”, Ilie Bolojan este moralmente responsabil pentru un sistem care cedează zilnic.

Este vinovat pentru cultura administrativă a nepăsării, pentru oamenii dați afară din structuri cheie, pentru deciziile luate doar de dragul PR-ului.

În Rahova au murit oameni, domnule Bolojan.

Nu din vina pompierilor, nu din vina dispecerilor, ci din vina unui sistem în care deciziile lui Bolojan au făcut imposibilă prevenția.

Demisia – singurul act de onoare rămas

Cât timp România se uită îngrozită la blocurile care explodează și la instituțiile care tac, Ilie Bolojan își joacă rolul de „reformator european”. Dar nu mai păcălește pe nimeni.

Reforma lui Bolojan a ajuns un simbol al distrugerii sistematice a statului român.

Pentru fiecare victimă a unei explozii, a unui incendiu, a unei intervenții ratate, există o semnătură morală în spate — și ea poartă numele Ilie Bolojan.

Demisia este singurul gest decent pe care îl mai puteți face!

Tiberiu Pîrnău