Heliportul din Goranu, pas decisiv pentru primul elicopter SMURD al Vâlcii

sâmbătă, 25 octombrie 2025

Municipiul Râmnicu Vâlcea se pregătește să facă un pas major în modernizarea sistemului de intervenții de urgență. Inspectorul-șef al ISU Vâlcea, Dan Pascaru, a anunțat că, după finalizarea lucrărilor la heliportul din cartierul Goranu, orașul ar putea beneficia de un elicopter SMURD propriu.

Proiectul, finanțat de Primăria Râmnicu Vâlcea din bugetul local, urmărește reducerea timpului de reacție în situații critice și creșterea eficienței transportului aerian medical. Inițial, heliportul va funcționa doar pe timpul zilei, însă autoritățile au în plan instalarea unui sistem de iluminare nocturnă pentru intervenții 24/7.

„Este o investiție importantă pentru siguranța vâlcenilor și pentru dezvoltarea infrastructurii de urgență din județ”, a precizat inspectorul-șef Dan Pascaru.

Proiectul heliportului de la Goranu marchează o etapă semnificativă în extinderea capacităților de intervenție ale ISU Vâlcea și ar putea transforma municipiul într-un centru regional de salvare aeriană.